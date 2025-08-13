東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催！

「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベントで、期間中は東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでもスペシャルメニューが登場します。

今回は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」で提供される「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」のスペシャルドリンクを紹介していきます☆

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」“ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス”スペシャルメニュー

販売店舗：東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」

2025年に、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して、東京ディズニーシーではスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を年間を通じて開催！

ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せをテーマに、ダッフィー&フレンズをテーマにしたカラフルなデコレーションが登場するほか、グッズやメニュー、キャラクターグリーティングなどさまざまなコンテンツでダッフィー&フレンズの20周年をお祝いします。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「シルクロードガーデン」では、スペシャルドリンクが登場します☆

「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク（前期）

© Disney

提供期間：2025年4月8日〜2025年9月15日

価格：1,600円

提供時間帯：ディナー

パッションフルーツシロップ、ブルーシロップ、カルピス、ライムジュース、キウイフルーツジュレ、サイダー、デンファレ、パイナップル、チョコレート

見た目も涼しげな「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク。

カルピス、ライムジュース、サイダーがベースの爽やかなドリンクで、暑い季節にぴったり！

さらに中にはキウイフルーツジュレも入っているので食感も楽しめます。

トッピングのチョコレートがト音記号になっているのも可愛い☆

「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク（後期）

© Disney

提供期間：2025年9月16日〜2026年1月12日

価格：1,600円

提供時間帯：ディナー

ピーチジュース、ピンクグレープフルーツシロップ、レモンジュース、サイダー、ピーチジュレ、チョコレート、アラザン

2025年9月16日〜2026年1月12日の期間限定で提供される「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンク。

トッピングの蝶々のチョコレートがインパクト抜群です。

ドリンクはピーチジュースとレモンジュース、サイダーがベースでさっぱりとしていて、フルーティーな味わいに！

ピーチジュレやアラザンが食感のアクセントになっています。

どちらもディナーの時間帯のみにいただける特別感たっぷりな「ダッフィー＆フレンズ」モチーフのドリンク。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「シルクロードガーデン」で提供される「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」スペシャルドリンクの紹介でした☆

