「すぐ足疲れる、、」→【ワークマン】で解決！ まるで雲の上♡「楽ちんシューズ」

少しでも楽に履けるシューズがあれば、足の疲れを気にせず外出できるかも。そこで今回は【ワークマン】でゲットしたい「楽ちんシューズ」をご紹介。軽量でクッション性に優れ、履き心地のよさに期待できそうです。シンプルなデザインなので通勤や休日のお出かけ、旅行などあらゆるシーンで頼りになるはず。

きちんとしたシーンでも使いやすい楽ちんシューズ

【ワークマン】「レディース 雲の上パンプス」\2,480（税込）

シンプルで上品なバレエシューズ風パンプスは、きちんとしたコーデにもマッチするデザイン。公式ECサイトによると「雲の上をイメージした、ふわふわインソール入り」「足に吸い付くようなフィット感」なのだとか。オンオフ問わず使えて、オフィス用の室内履きとしても重宝しそうです。全4色展開。

スポーティーさと上品さを両立するスニーカー

【ワークマン】「雲の上レディーススニーカー」\2,900（税込）

かかとの差し色がアクセントになる、大人コーデにもマッチしそうなスニーカー。低反発のクッションソールや柔らかいアッパーなどが魅力で、長時間の外出や旅行にもおすすめ。靴紐はゴムで、結ぶ必要がなく脱ぎ履き楽ちん。「何より歩きやすい」「とにかく軽い」と公式ECサイトも推すスニーカーです。カラーはほかにブラックもラインナップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M