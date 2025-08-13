¥à¥¥à¥¤¹¤®¤ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢º£¤Ë¤â¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¡ÈÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡Ö¾®¤µ¤Ê¶â¶ñ¤¬É¬»à¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥à¥¥à¥¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¾®ÊÁ½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¼«»£¤ê¤òÅê¹Æ¡£º£¤Ë¤â¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ±¤á¤Æ¤ë¡© º£¤Ë¤â¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤ÊÂçÃÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÊ¬¸ü¤¤¶»ÈÄ¤È¥à¥¥à¥¤¹¤®¤ëÎ¾ÏÓ¤ò¶¯Ä´¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ð¥¹¥È¤Î¤ß¤¬±£¤ì¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¡£Á°ÉôÊ¬¤Ï¶â¶ñ¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â»×¤ï¤º¡Ö¾®¤µ¤Ê¶â¶ñ¤¬É¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤À¤Í¡×¡Ö¼Ø¤ò¼ó¤Ë´¬¤¤¤¿¥Þ¥À¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Öº£Æü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¶¸Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤ÏÌÜ²¼¡¢¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤È¹³ÁèÃæ¡£WWEºÇÂç¤Î½÷»Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Î¾×·â¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê°Ê¹ß¡¢¥Ö¥Á¥®¥ì¤Î¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´Ö°ìÈ±¤Ç¤¤¤Ê¤¹Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved