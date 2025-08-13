【夾竹桃】はなんて読む？あなたも見たことがあるものかも…！？
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「夾竹桃」はなんて読む？
「夾竹桃」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、植物の名前です。
いったい、「夾竹桃」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「きょうちくとう」でした！
夾竹桃（キョウチクトウ科キョウチクトウ属）とは、常緑の中低木のことで、葉は厚く長楕円形、形状は竹の葉に似ており、6月から9月にかけて桃の花に似た白色や赤色などの花を咲かせます。
樹木全体に毒性を持っており、口に含んだりすると吐き気や嘔吐、下痢、めまい、腹痛などの症状がおこることがあるため、かなり注意が必要な植物ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『印西市ホームページ』
ライター Ray WEB編集部