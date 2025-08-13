モデルの青木菜花（26）が、七五三で撮影した2022年に亡くなった夫・梶田冬磨さんの写真を持つ家族ショットを披露している。

【映像】夫・梶田冬磨さんとの家族ショット

2018年、ABEMAで放送された恋愛番組での共演をきっかけに梶田さんと交際を始めた青木。2020年11月には結婚と妊娠を発表し、翌年4月には第1子となる長女・こっちゃんが誕生していた。長女の誕生からおよそ1年半後、梶田さんが22歳という若さで亡くなったことを公表していた。

青木はその後、仕事を再開。Instagramでは、梶田のお墓参りに行ったことや、こっちゃんの成長について日々発信を続けてきた。

亡くなった夫・梶田さんとともに娘の七五三撮影

2025年8月11日の更新では、梶田さんの写真を持ち七五三の撮影を行う様子を公開。「家族写真を撮って頂いたり、2人で親子撮影をして頂いたり…着物だけじゃなくて、一緒におそろいのワンピースを着て撮影もしてもらいました。こっちゃんにとっても良い思い出になったらいいな」とつづっている。

この投稿には、「家族ってステキですね。パパもきっとすぐ近くで見守ってると思います」「家族写真もすごくステキで泣きそうだよ」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）