◇MLB エンゼルス7×-6ドジャース(日本時間13日、エンゼル・スタジアム)

ドジャースのロバーツ監督は試合後の囲み取材で大谷翔平選手の第43号となるソロホームランについて称賛の言葉を並べました。

大谷選手は5-5の同点で迎えた9回、守護神のジャンセン投手が投げた2球目を捉えると、打球はみるみると伸びライト方向へ突き刺さる第43号のソロホームランとなりました。大谷選手は4試合連続の一発となり、チームは勝ち越しに成功しました。

ロバーツ監督は試合後の取材にて大谷選手のホームランについて聞かれると、「すごく良かったよ。本当にいいプレーだった」と絶賛。「あの大きな一打でベンチでもみんな手応えを感じたと思う」とベンチ内の状況について明かしました。

しかし、その裏に犠牲フライで同点に追いつかれると延長10回勝ち越しを許しドジャースは敗れました。「もっと良い野球をやらなきゃいけないんだ。今夜はダブルプレーでアウトになったり、トリプルプレーの場面でもそうだった。そういうところで自分たちの首を絞めてしまっている部分もある。だけど、今夜は良いところも見えたと思う。でもやっぱり全体的にもっと良くならないといけない。新しいシーズンだ。順位表を見ても、もっと良い野球をして、勝つ方法を見つけていかなきゃいけないんだ」とこの試合に負けたことによりパドレスに首位に並ばれた現状を嘆きました。