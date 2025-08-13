今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『ohagi0426』へ投稿された、エキゾチックブリーの「オハギくん」が1歳の頃のお話です。おぼれてから水が苦手だったオハギくんが、プールで運命の出会いをして苦手を克服し、水遊びが大好きになるまでの軌跡が「我が子見るようで感動」と評判で、32万回以上再生されています。

水が怖かったオハギくん

まだ1歳だったオハギくんは、以前海でおぼれた経験がありました。そのため、すっかり水を怖いものだと認識して苦手になってしまい、川遊びへ連れて行ってもなかなか入ろうとしなかったのだそう。

折角来たのだからと抱っこして水の中へ連れて行っても、溺れかけてさらに落ち込む始末。それでも飼い主さんは、いつかオハギくんが水遊びを楽しめるようになることを願い、次はプールへ連れて行くことに。

運命の出会い

オハギくん用にライフジャケットを買ったのでおぼれる心配はないものの、プールサイドから水面を見ているだけのオハギくん。おもちゃを見せても知らん顔で、飼い主さんが諦めて帰ろうとした、その時でした。

目の前に現れたのは、トレーニングに来たトレーナーさんとゴールデンレトリバー。颯爽と何度もプールに飛び込む姿を食い入るように見つめていたオハギくんは、興奮状態でプールサイドをウロウロとし始めたといいます。

水遊びが大好きに！

やがて、2人に刺激を受けたのか自らプールに入ると、急に泳ぎ出したオハギくん。最初こそ沈みかけたりもしましたが、コツをつかんだのかスイスイ泳ぎ始め、投げたフリスビーもくわえて戻ってこられるまでに急成長を遂げたのでした。

その日から自主トレを重ねたオハギくんは、今ではプールへ飛び込んだり泳いだり潜ったりと、水遊びを満喫できるようになったのだとか。苦手なものへ挑戦し続ける姿には、感動すると同時に尊敬させられました。

この投稿へは「健気で可愛いですね」「興奮しながら伝えに来るオハギくん可愛すぎる」「苦手なことを恐怖心と戦いながら克服していく姿は、見ていて本当に素晴らしいです」「頑張ってる姿が美しいです」「胸が熱くなりました」「オハギちゃんにとって素晴らしい経験になりましたね」「可愛すぎます♡」「泳げるようになって涙が滲みました！」「やる気スイッチ♡何度見ても可愛い～」など、オハギくんが苦手を克服していく姿に感動した視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『ohagi0426』では、好奇心旺盛で泳ぐのが大好きなエキゾチックブリー「オハギくん」の愛らしい魅力が満載の日常が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ohagi0426」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。