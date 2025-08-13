ギタリスト布袋寅泰（63）が13日、インスタグラムを更新。

11日に東京・日本武道館で開催された「GUITARHYTHM VIII TOUR」のファイナル公演に訪れた豪華ゲストとの2ショットを公開、感謝を記した。

布袋は「武道館に訪れてくれた素敵なゲストの皆さんと」と書き出し、「ライブは久しぶりの豊川悦司さん。ギタリズムTシャツがよく似合ってる。敬愛するミスター・ダンディズム菊池武夫さん。ギタリズム2から34年の間作詞を担当してくれている森雪之丞さん。そして今回のツアーは7本参加の小渕健太郎くん」とつづり、豊川悦司（63）、コブクロ小渕健太郎（48）らとのツーショットを公開した。

そして「それぞれが武道館ファイナルを包んだ大きなエネルギーに感嘆と感動の言葉で祝ってくれました。嬉しかった！その他訪れてくれた多くのアーティストや関係者の皆さん、ありがとう！」と感謝をつづった。

この投稿に「白のスーツめちゃくちゃお似合いです」「皆さん素敵！」「布袋さんが最高の笑顔ですね。コブクロもツアー中ですがその間7公演参加は流石小渕君です」「皆様最高です！」「小渕さん、7本参加って、もはや私らと同じただのファンですね」などのコメントが寄せられている。