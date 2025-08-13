この夏はアートネイルに挑戦♡ 淡色カラーが今っぽな「シャーベットカラーネイル」のつくり方

セルフネイルに挑戦してみるなら夏休みを迎える今しかない！そこで今回は、ワンカラーでもニュアンスデザインでも可愛くなる「シャーベットカラーネイル」をご紹介します。トレンドカラーであか抜けして、この夏は指先までおしゃれになろう♡

トレンド夏ネイル

見た目以上に実は簡単♡

今っぽ＆あか抜けネイルのデザインアイディアをご紹介。明るくさわやかなカラーやガーリーなパーツを集めてサロン級のアートネイルをおうちで再現してみよ♡

ジェルを塗るときのポイント
1. 塗布量は筆の1/3くらい
ジェルのとりすぎや、少なすぎはムラの原因に。爪の大きさにあわせて適量を筆にとろう。2. 筆圧はやさしく！
ジェルを塗布する際に圧をかけすぎるとハケの筋が残ってしまう。ふんわり筆を動かして。3. 塗ったら少し待つ
塗布してすぐに硬化せず5秒ほど待つことで、自然とハケ筋がなじんで表面が平らになるよ。

シャーベットカラー

ミントグリーンやアイスブルーなどトレンドの淡色カラーをネイルにも取り入れて。ワンカラーでもニュアンスデザインでも可愛い♡

Check! 単色はツヤ感があか抜けるコツ

Nail Art：yuu

HOW TO

ベースを塗ったら、Aを2度塗り。より透明感が出るノンワイプトップジェルを塗って完成。

ワンカラーは筆の圧が強いとムラになりやすいのでやさしく塗ること。

使用したアイテム♡

プリジェル プリジェルミューズ S362 1,760円（編集部調べ）／プリアンファ

Check! ニュアンス＆ミラーアートが絶妙

Nail Art：kasumi

HOW TO

ブルーとアイボリーを塗布。Aでニュアンス模様をつける。ラメのフレークを散らす。

マットに仕上げたら、アイシングジェルでラインを描きBのパウダーをつけてミラーアートに。

使用したアイテム♡

【A】MYSTIC GEL 006 957円 ／MYSTIC JO.【B】Lueur d'origine／doré 1,540円／joujou
NAIL SALON LIST

yuu

住：愛知県名古屋市 詳細はLINEにて問いあわせ
営：10:00〜20:00（最終受付18:30）
休：不定
Instagram：@_uyunail_

kasumi

住：都内 ※住所非公開
営：Instagramに掲載
休：不定
Instagram：@kasumi_ecru_

撮影／林真奈 文／柿沼奈々子

