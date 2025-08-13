この夏はアートネイルに挑戦♡ 淡色カラーが今っぽな「シャーベットカラーネイル」のつくり方

セルフネイルに挑戦してみるなら夏休みを迎える今しかない！そこで今回は、ワンカラーでもニュアンスデザインでも可愛くなる「シャーベットカラーネイル」をご紹介します。トレンドカラーであか抜けして、この夏は指先までおしゃれになろう♡

トレンド夏ネイル

見た目以上に実は簡単♡

今っぽ＆あか抜けネイルのデザインアイディアをご紹介。明るくさわやかなカラーやガーリーなパーツを集めてサロン級のアートネイルをおうちで再現してみよ♡

ジェルを塗るときのポイント

1. 塗布量は筆の1/3くらい

ジェルのとりすぎや、少なすぎはムラの原因に。爪の大きさにあわせて適量を筆にとろう。2. 筆圧はやさしく！

ジェルを塗布する際に圧をかけすぎるとハケの筋が残ってしまう。ふんわり筆を動かして。3. 塗ったら少し待つ

塗布してすぐに硬化せず5秒ほど待つことで、自然とハケ筋がなじんで表面が平らになるよ。