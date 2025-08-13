この夏はアートネイルに挑戦♡ 淡色カラーが今っぽな「シャーベットカラーネイル」のつくり方
セルフネイルに挑戦してみるなら夏休みを迎える今しかない！そこで今回は、ワンカラーでもニュアンスデザインでも可愛くなる「シャーベットカラーネイル」をご紹介します。トレンドカラーであか抜けして、この夏は指先までおしゃれになろう♡
トレンド夏ネイル
見た目以上に実は簡単♡
今っぽ＆あか抜けネイルのデザインアイディアをご紹介。明るくさわやかなカラーやガーリーなパーツを集めてサロン級のアートネイルをおうちで再現してみよ♡
ジェルを塗るときのポイント
1. 塗布量は筆の1/3くらい
ジェルのとりすぎや、少なすぎはムラの原因に。爪の大きさにあわせて適量を筆にとろう。2. 筆圧はやさしく！
ジェルを塗布する際に圧をかけすぎるとハケの筋が残ってしまう。ふんわり筆を動かして。3. 塗ったら少し待つ
塗布してすぐに硬化せず5秒ほど待つことで、自然とハケ筋がなじんで表面が平らになるよ。
シャーベットカラー
ミントグリーンやアイスブルーなどトレンドの淡色カラーをネイルにも取り入れて。ワンカラーでもニュアンスデザインでも可愛い♡
Check! 単色はツヤ感があか抜けるコツ
HOW TO
ベースを塗ったら、Aを2度塗り。より透明感が出るノンワイプトップジェルを塗って完成。
ワンカラーは筆の圧が強いとムラになりやすいのでやさしく塗ること。
使用したアイテム♡
Check! ニュアンス＆ミラーアートが絶妙
HOW TO
ブルーとアイボリーを塗布。Aでニュアンス模様をつける。ラメのフレークを散らす。
マットに仕上げたら、アイシングジェルでラインを描きBのパウダーをつけてミラーアートに。
使用したアイテム♡
NAIL SALON LIST
yuu
住：愛知県名古屋市 詳細はLINEにて問いあわせ
営：10:00〜20:00（最終受付18:30）
休：不定
Instagram：@_uyunail_
kasumi
住：都内 ※住所非公開
営：Instagramに掲載
休：不定
Instagram：@kasumi_ecru_
撮影／林真奈 文／柿沼奈々子