リスク資産4000万円「年金不足分は株の運用益で補填している」62歳女性の繰り上げ年金生活
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、愛知県在住62歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：62歳女性
同居家族構成：本人、夫（62歳）、娘（25歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：愛知県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：400万円
現在の資産：預貯金950万円、リスク資産4000万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約6万円（繰り上げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：8万8000円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：経営者のため年収に変動あり、年金288万円（年額）
「年金支給額を上げてほしい」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「年金支給額を上げてほしい。しかし政府のインフレ政策の動きが毎回後手後手なので、変わらないと思っている」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「年金以外に株や投資信託の不労所得がある」年金で足りない支出については「株や投資信託の運用益から補填（ほてん）」しているという投稿者。
現在はリスク資産約4000万円を保有していて、年金以外に「株や投資信託」の不労所得があると言います。
とはいえ、年金生活においては日ごろから節約を心掛けているそうで、「1週間に一度、スーパーで買いだめする」とあります。
「物価や医療費の上昇に対応できない」今の生活での不安については「（現状の年金額では）物価や医療費の上昇に対応できないこと。また孫たちの将来の年金支給額の減少や、年金制度への不安も大きな懸念事項」とコメント。
一方で年金生活には楽しみも多い様子。「ヨガ教室で友達と運動している。そこでの友達との会話や、ヨガ教室後の食事会が楽しみになっている。他にはNetflixのサブスクリプションで動画視聴をしている」と、彩りのある日々を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)