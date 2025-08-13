¡ÖÊ¢¶Ú¥¹¥´¤¹¤®¡×TWICE¡¦¥â¥â¡¢¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¡õÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÈäÏª¡ª¡Öº¿¹ü¤¬¿åÊ¿¡×¡Ö·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¡×
´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î¥â¥â¤µ¤ó¤Ï8·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ê¢¶Ú¤¬¸«¤¨¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¡¦¥â¥â¤Î¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¢¶Ú¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¢¶Ú¥¹¥´¤¹¤®¡×¡Öº¿¹ü¤¬¿åÊ¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡Á!!¡×¡Ö·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖÊ¢¶Ú¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¥â¥â¤µ¤ó¤Ï¡Ö#ONITSUKATIGER¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1¡¢2ËçÌÜ¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤Ç¤¹¡£ÂçÃÀ¤Ë¸«¤¨¤¿¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¤äÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤â¤ê¤ó¤ÎÊ¢¶ÚÌÜ»Ø¤¹¡×6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ä¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¥â¥â¤µ¤ó¡£Èþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤äÂÀ¤â¤â¤¬¸«¤¨¤¿»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤Þ¤¸¤Ç¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤â¤â¤ê¤ó¤ÎÊ¢¶ÚÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
