¡ÚÎ¦¾å¡Û¿¥ÅÄÍµÆó¤¬ËÌ¸ý¿º²Ö¤Ë´üÂÔ¡Ö±þ±ç¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤È£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢£³¥á¡¼¥È¥ëÈô¤Ð¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡¡£¹·î£±£³Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Çºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£²£·¡á£Ê£Á£Ì¡Ë¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï£±£¹£¹£·Ç¯¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤«¤é£²£°£²£²Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Þ¤Ç¡¢£²£µÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ£±£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£³«Ëë¤Þ¤Ç£±¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¤¬·è¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢£²£³Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿ËÌ¸ý¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÆüËÜÃæ¤ß¤ó¤Ê¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÊÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡ËÏ¢ÇÆ¤·¤¿Áª¼ê¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£ËÜÅö¤Ë±þ±ç¤ÎÎÏ¤Ç¤â¤¦¤¢¤È£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢£³¥á¡¼¥È¥ëÈô¤Ð¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤Ç¤Ï£±£¹£¹£±Ç¯°ÊÍè¡¢£³£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇÅìµþ¤È¸À¤Ã¤¿¤é£³£´Ç¯¸å¡¢»ä¤Ï£¹£°¡ÊºÐ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤¤¤·À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤¡Êº£²ó¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤¬¡Ë¼Â¤Ïµ®½Å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¤³¤ÎÅìµþ¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£