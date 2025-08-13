ÃÝÇ·Æâ¼ÒÄ¹¡Êº¸¡Ë¤ÈÎÓ¼ÒÄ¹

¡¡¼Â¶È²È¤Î­àÃÝÇ·Æâ¼ÒÄ¹­á¤³¤ÈÃÝÇ·Æâ¶µÇî»á¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¼çºË¼Ô¤Ç¡¢£Æ£Ã¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î­àÎÓ¼ÒÄ¹­á¤³¤ÈÎÓ¾°¹°»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤­¡¢ÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡
¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Î¸×Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ë£²¿Í¤Ï¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ä»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤é¤¬¼ê³Ý¤±¤ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ò£Å£Á£Ì¡¡£Ö£Á£Ì£Õ£Å¡Ê¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ë¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¸åÈ¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÃÝÇ·Æâ»á¤Ï¡Ö¸×²ñµÄ¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤³¤¦¤À¤è¡¢¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦½Ð¤Þ¤¹¤Í¡£¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ø¤ÎÂÐ¹³°Õ¼±¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄ¾µå¤òÅê¤²¤¿¡£

¡¡ÎÓ»á¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤Î¸×¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Î£³Ç¯¤È¤«¿ôËüºÆÀ¸¤·¤«¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ç¶öÁ³¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿­¤Ó¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÍ­Ì¾¤ÊÊý¡¹¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤âÍ­Ì¾¤ÊÊý¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢³«»Ï¤«¤éºÆÀ¸²ó¿ô¤òÃ¡¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï¶Ã¤­¤À¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¤³¤ì¤ËÃÝÇ·Æâ»á¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤ò¾ï¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤ÈÅ¨ÂÐ¿´¤ò¤à¤­½Ð¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤ÎÓ»á¤Ë´¶¿´¡£¡Ö¤ª¤ó¤Ö¤ËÊú¤Ã¤³¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÎáÏÂ¤Î¸×¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£