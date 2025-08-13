好き＆行ってみたい「埼玉県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「秩父ミューズパーク」、1位は？【2025年調査】
山々や渓谷に囲まれた埼玉県には、気軽に行ける公園から本格的な登山道まで、森林浴を楽しめるスポットが豊富にそろっています。季節の花や広がる緑に癒やされながら、自然とふれあえるのも魅力です。
All About ニュース編集部では、2025年8月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「森林浴スポット」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「埼玉県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「四季折々の花を楽しみたい」（50代男性／徳島県）、「定期的に開催されるイベントも楽しめるから」（30代女性／神奈川県）、「季節の花を見る事ができ、展望台もあるのでのんびりしたい時に行ってみたいです」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「ライン下りをはじめとする川遊びがたくさんできるから」（40代女性／千葉県）、「渓谷、川ですが、水あそびをしながら、森林にかこまれ、癒すことができます」（50代男性／栃木県）、「一年を通して色々な花などを見ることができるから」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：秩父ミューズパーク／60票秩父市と小鹿野町にまたがって広がる秩父ミューズパークは、なだらかな丘陵に自然がたっぷり息づく公園です。季節ごとに花や木々が彩りを変え、春は桜並木、秋は黄金色のイチョウ並木が訪れる人を迎えます。園内にはサイクリングロードや展望台もあり、秩父の山並みや街の景色を一望。散歩でも、自転車でも、のんびり楽しめる場所です。
1位：長瀞渓谷／71票埼玉県長瀞町に位置する長瀞渓谷は、荒川の清流が織りなす絶景と岩畳で有名な景勝地です。新緑や紅葉の季節には多くの観光客が訪れ、川下りやライン下りなどのアクティビティも人気です。周囲にはハイキングコースも整備され、豊かな自然の中で森林浴を楽しめます。
