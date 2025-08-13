¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤ËºÆ¤Ó¡ÖÈá·à¡×¡Ä¡¡Ì£Êý¤Î¼ººöÍí¤ßÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¸¸¤Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¡££´²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤â¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¤«¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿£µ²ó¤ËÌ£Êý¤ÎÅ¬»þ¼ººö¤âÍí¤ßÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢£µ²ó£¸£±µå£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤ÏÌ¸»¶¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥¯¤«¤éÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Ï½é²ó¤«¤é£³²ó¤Þ¤ÇËè²óÁö¼Ô¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤Ç¼ºÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡££´²ó¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö£°¡×¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¤¿¤¬¡¢£³¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó°ì»à°ìÎÝ¤«¤é»³ËÜ¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤òÆóÎÝ¼ê¡¦ÌçÏÆ¤¬ÄËº¨¤Î°Á÷µå¡Ä¡£Ê»»¦¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¤³¤Î²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯¤½¤ì¤¿Á÷µå¤Ï»°ÎÝ¸åÊý¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤ØÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¡¢¤³¤ÎÆü½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¾åÎÓ¤Ë¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤¿¤ì£²¼ºÅÀÌÜ¡£Â³¤¯ºÙÀî¤³¤½»°¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢Æó»àÆóÎÝ¤«¤é¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¤³¤ì¤¬¼êÄË¤¤Æ±ÅÀÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÄÃæ¾¤Î¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ÏÈó¾ð¤Ë¤â¾Ã¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÊø¤µ¤º¡£¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¤âÈ¿·â¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ì¤Þ¤Þ¡¢£¶²ó¤«¤é¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦µÆÃÏ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£µ²ó£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤â¾¡ÍøÌÜÁ°¤ÇÆóÎÝ¡¦ÁýÅÄÂç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤«¤é»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤»Ï¤á¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤âÉÔ±¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£