夏の甲子園は13日、大会8日目を迎え、県代表の創成館は鹿児島県代表の神村学園を破り3回戦に駒を進めました。

ベスト16をかけた九州対決は1点を争う緊迫した投手戦になりました。

県代表の創成館が挑むのは去年、おととしと2年連続で夏の甲子園ベスト4の強豪、鹿児島県代表・神村学園です。

試合は2回表、創成館は1アウトから連打で1塁、2塁とし、先制のチャンスでしたが、神村学園の好守に得点を阻まれます。

創成館の先発は、去年の甲子園で登板経験がある奥田投手は、緩急を使った巧みな投球で6回まで強力な神村学園をノーヒットに抑えます。

両チーム無得点のまま進んだ7回表。

創成館はここまでノーヒットピッチングの奥田投手の打順で吉田選手を代打に送ると、期待に応えるヒットで1アウトから出塁。続く1番・峯選手もヒットでチャンスを広げます。

内野ゴロの間にランナーを進め、2アウト2塁、3塁。3番・古賀選手の初球で相手がワイルドピッチ。貴重な先制点を挙げます。

7回裏、1点をリードする創成館はエース・森下投手がマウンドに。

神村学園にこの試合初ヒットを許しますが、安定したピッチングで無失点に抑えます。

最終回にはレフト・島田選手のファインプレーも飛び出し、固い守備で1点を守り切った創成館。

強力・神村打線をわずか2安打に抑える完封リレーで先輩たちが成し遂げることができなかった夏・2勝目の壁を破りました。

3回戦進出を決めた創成館は大会11日目の16日、ベスト8をかけて東東京代表・関東第一との対決に臨みます。