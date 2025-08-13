新上五島町に大手牛丼チェーン「すき家」のキッチンカー登場 県内の離島へ初出店 《長崎》
県内の離島に初の出店です。
牛丼チェーン「すき家」のキッチンカーが、新上五島町に登場しました。
12日、新上五島町で開かれた「サマーフェスティバル」の会場に登場したキッチンカー。
出店したのは大手牛丼チェーンの「すき家」で、県内の離島への出店は初めてです。
今回は販売されたのは、牛丼と、高菜明太マヨ牛丼。
「高菜明太マヨ牛丼」はすき家の人気メニューで、九州の店舗で提供される商品には、五島市産の高菜が使われています。
（高菜明太マヨ牛丼を購入した人）
「五島産の高菜、おいしい。あまり島で食べることがなく、珍しくておいしい」
（高校生グループ）
「うますぎて毎日食べたいんで、上五島に店舗お願いします」
「待ってます」
（すき家 岡 和希 主任）
「お客様に喜んでいただいたので、来られてよかったという気持ちでいっぱい。（高菜明太マヨ牛丼）をぜひ五島の皆様に味わっていただきたい気持ちが大きかったのでとてもうれしい」
すき家のキッチンカーは、全国のイベント会場や災害現場、常設店舗がない地域に出店していて、今後も県内で積極的に展開したいとしています。