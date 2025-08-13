◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(13日、東京ドーム)

巨人の田中将大投手が、5回3失点でマウンドを降りました。

初回、2アウトからツーベースを浴びピンチを背負いますが、中日の4番・細川成也選手を見逃し三振に抑え、無失点で切り抜けます。

その裏の攻撃で、1番・丸佳浩選手が先頭ホームランを放つなど、3点の援護をもらった田中投手は3回。2アウト2塁からフォアボールとヒットで満塁のピンチとなりましたが、5番・ボスラー選手に対してスプリットでファーストゴロに抑えピンチを脱しました。

4回は三者凡退に抑えますが勝利投手の権利がかかった5回、1アウトからヒットを許すと山本泰寛選手を打席に迎えます。

アウトコースのカットボールを打たせ、セカンドゴロとしますが、これを門脇誠選手が2塁に送球エラー。ボールがサード後ろのファウルゾーンを転々と転がる間に、ランナーが生還し1点を失います。さらに、1アウト2塁から上林選手にライトフェンス直撃の2ベースヒットを浴び2点目。なおも、続くピンチでボスラー選手にセンター前ヒットを浴び、同点とされました。

田中投手は5回81球、被安打7、5奪三振3失点（自責点0）で降板。5回を投げきったところでベンチへ戻るとグラウンドを見つめ、険しい表情を見せました。