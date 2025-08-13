アニメ『聖闘士星矢』の主題歌などで知られる、 歌手のNoBこと山田信夫さんが、腎臓がんのため亡くなったことを13日、所属事務所が発表しました。61歳でした。

所属事務所は公式サイトにて「弊社所属アーティスト、NoB（山田信夫）が 令和7年8月9日 午後1時39分 闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました」と報告。

さらに、「8年前に腎臓がんと診断され、放射線治療や薬物療法を行い、闘病生活を続けておりました。当時、5年の余命宣告を受けましたが、本人の“歌う”ことへの強い意志と共に強く戦い抜きました。息を引き取る前日も、作曲した楽曲のアレンジのことや、ファンの皆様と会えるステージの話をし、最後の最後まで“ロックミュージシャンNoB”であり続けました」とつづられています。



葬儀は関係者のみで既に執り行われ、後日、お別れの会を執り行う予定とのことです。

■山田信夫さんの経歴

1984年にMake-Upのヴォーカリストとしてメジャーデビュー。以来、数々のバンドやプロジェクトで活動し、歌手活動とともに、作詞作曲も手掛け、テレビアニメ『聖闘士星矢』のオープニング曲『ペガサス幻想』は、世界的に有名な曲となりました。

2005年には、東映戦隊シリーズ『魔法戦隊マジレンジャー』挿入歌、『魔導騎士ウルザード』の歌唱を担当。2006年には、東映戦隊シリーズ30作記念作品『轟轟戦隊ボウケンジャー』主題歌の、作曲&歌唱を担当。2018年には、『仮面ライダーアマゾンズ』劇場版主題歌『Eat' Kill All』の歌唱を担当するなど、数々のアニメや特撮作品の音楽で知られています。