TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¶å½£¤Ç¤Ï¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªËßµÙ¤ß¤ÎÃæ¡¢³ÆÃÏ¤ÇÅÚº½¤ÎÅ±µîºî¶È¤Ê¤É¤Î¸åÊÒÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡Ö¸½ºß¡¢°æ¶ÜÀî¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ú¤­¾å¤²ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ù¡¹¤Ë¼Ö¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×

¤­¤ç¤¦¡¢·§ËÜ»Ô¤òÎ®¤ì¤ë°æ¶ÜÀî¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤ÎÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤Î¤¦ÀîÄì¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÈ¯¸«¡£Àî¤«¤é°ú¤­ÍÈ¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÖÆâ¤ËÃËÀ­¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

Ê¡²¬¸©¤Ç¤â¡Ä

µ­¼Ô
¡Ö¾ÃËÉÂâ°÷¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ³¤´ß¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Âç±«¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¶å½£¤Î³ÆÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÁÜº÷¤äÅ±µîºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤ç¤¦ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤Ç¤Ï¡¢Áá´üÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¡£ÆüÅÄ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¤òÄ¶¤¨ÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¶å½£¤Ç¤ÏµÜºê¸©¤ò½ü¤­¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸·¤·¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢·§ËÜ¸©ÈþÎ¤Ä®¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤âÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¡ÊQ.½ë¤µ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡Ë½ë¤¤¡ª½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤­¤Î¤¦¤è¤ê¤µ¤é¤Ë½ë¤¯¤Æ¡×

¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢´À¤À¤¯¤Çºî¶È¡£¥¿¥ª¥ë¤Ï´À¤Ç¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÈþÎ¤Ä®¤Î½»Âð¤Ç¤Ï¡Ä

¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡¢¤³¤ì³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¡ÊQ.¿©´ï¤âÀö¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ËÀö¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤¦±ø¤¤¡×

¤¤¤Þ¤À¤ËÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡£

¤­¤Î¤¦¤«¤éÄ®Æâ4¤«½ê¤Ëµë¿å½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤é¿å¤òµá¤á¤ë½»Ì±¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ»¤Î±ØÈþÎ¤¤Î¡Öº´Ëó¤ÎÅò¡×¡£

¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤¤¤ÖÈè¤ì¤È¤ì¤Þ¤¹¡×

¼Â¤Ï¤³¤Î²¹Àô»ÜÀß¤âÂç±«¤ÇÎ¢»³¤«¤éÂùÎ®¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¤¬¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚº½¤ÎÅ±µî¤äÀ¶ÁÝ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤é±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

Æ»¤Î±ØÈþÎ¤ º´Ëó¤ÎÅò¡¡ÅÏÊÕ·òÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¤­¤ç¤¦¤Ï¡Ö¤ªËß¤ÎÆþ¤ê¡×¡£

¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦ÅÚ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×

¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢Âç±«¤ÇÎ®¤ì¹þ¤ó¤ÀÅÚº½¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢Ä«¤«¤éÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡£

ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆ»¤¬´ÙË×¤·¤¿¸½¾ì¤òÃÚÃÎ»ö¤¬»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÚ¹À ÀÐÀî¸©ÃÎ»ö
¡Ö²þ¤á¤Æ²¿¤Ç¤³¤³¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸¶°ø¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×

¸½»þÅÀ¤ÇÉüµì¹©»ö¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤ÇÊä¶¯¡¦Êä½¤¤ÎÊýË¡¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£