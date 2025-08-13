¥ª¥µ¥á¥¿Æ£°æ½¤¡ÖºÆ²ñ¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥ó¥É¤ä¤í¤¦¤¼¤Ã¤Æ¡ª¡×¡ÈNoB¡É»³ÅÄ¿®É×¤µ¤óÄÉÅé
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡×¤ä¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö±Ê±ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ê¤É¤ò²Î¤Ã¤¿¡ÖNoB¡×¤³¤È²Î¼ê¤Î»³ÅÄ¿®É×¤µ¤ó¤¬¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤áº£·î9Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£61ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢OSAMU METAL 80's¡Ê¥ª¥µ¥á¥¿¡Ë¤Ç¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡¼Æ£°æ½¤¤¬13Æü¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë¡¢ÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
Æ£°æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜÆü¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Ç¤ÎÁòµ·¤Ë¥ª¥µ¥á¥¿ÂåÉ½¤Ç»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÎÊõ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤À¡£
¡Ö´½¤ÎÃæ¤ÎNoB¤Ë¡ØÅ·¹ñ¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤À¤±¤É¡ª²¶¤Ï¤â¤¦¾¯¤·½¤¹Ô¤·¤Æ¤«¤é¸åÄÉ¤¦¤«¤é¡ªºÆ²ñ¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥ó¥É¤ä¤í¤¦¤¼¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤È¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ£°æ¤Ï·»¤Ç°ìÉ÷Æ²¤Î¥É¥é¥à¤À¤Ã¤¿¾Ï»Ê¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¥É¥é¥à¤ò»Ï¤á¡¢·»¡¢¤½¤¦¤ëÆ©¤µ¤ó¡¢Èõ¸ý½¡¹§¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¡£¥ª¥µ¥á¥¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ä1Ëç¤Ç¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£