【車送迎、断ったら炎上！？】誰が決めたの？「暗黙のルール」でグラウンドへ＜第2話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第2話 暗黙のルール
【編集部コメント】
坂の上コートは、とくに週末の練習試合で使われることが多いそうです。自転車で登りづらいほどの急な坂で、さらにバスも少ないとなると、自然と「車で行こうか」となりますよね。実際リュウキくんのクラブでも、保護者が協力しながら車送迎することが多いそうです。助け合うのはいいことですが、それが「暗黙のルール」と半ば強制になってしまうと、何かと問題が起こりそうですよね。実際、マイさんもこれから、「送迎トラブル」に巻き込まれていってしまいます……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
【編集部コメント】
