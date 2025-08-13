¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥×¥ê¥×¥ê¡×à¤Ø¤½½Ð¤·á¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¥Ë»Ñ¤Ë¥¿¥¤¥È¥¸¡¼¥ó¥º¡¢26ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ÚÎï»Ïµå¼°¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥å¥Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡×
²ÚÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤¿¥Ø¥½½Ð¤·»Ñ¤Ç¸«»ö¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10Æü¤Îºå¿À¡½¥ä¥¯¥ë¥È(µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå)¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏNMB48¤Î¾®Åè²ÖÍü¡£11·î¤ËÂ´¶ÈÍ½Äê¤Î26ºÐ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀ½¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤ÎT¥·¥ã¥ÄÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥¸¡¼¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£åºÎï¤ËµÓ¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅêµå¤·¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤â¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Åè¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»Ïµå¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëºÇ¸å¤Î»Ïµå¼°¡£¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¸¤ê¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµÓÄ¹¤¤¤·ºÙ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡£¤ª¿¬¤¬¥¥å¥Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥×¥ê¥×¥ê♡¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ¶åºÎï¤Ê¤ª¿¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º¤Ç¤Î»Ïµå¼°¤â¿·Á¯¤«¤Ä¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¡ÖÅê¤²¹þ¤á¤Ð¥Î¡¼¥Ð¥ó¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£