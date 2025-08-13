お盆シーズンが始まってきょう(13日)で7日目です。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】14日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□上り：8月15日(金)・8月16日(土)

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。





「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【東日本】

お盆シーズン8日目のあす(14日)はどこが混むのでしょうか。

【画像①②】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□道東自動車道

〈上り〉

・十勝清水IC→夕張IC 穂別TN付近 15キロ



□東北自動車道

〈上り〉

・佐野藤岡IC→加須IC 加須IC付近 15キロ

・西那須野塩原IC→宇都宮IC 上河内SA付近 10キロ

・那須IC→西那須野塩原IC 西那須野塩原IC付近 10キロ

〈下り〉

・川口JCT→久喜白岡JCT 岩槻IC付近 10キロ

・岩槻IC→久喜IC 久喜IC付近 10キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷和原IC→流山IC 柏IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ

・赤城IC→前橋IC 駒寄PA付近 10キロ

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 20キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ

・須玉IC→双葉JCT 双葉JCT付近 10キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・国立府中IC→相模湖IC 相模湖IC付近 20キロ



□京葉道路

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【中部】

【画像③～⑥】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□中央自動車道

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 20キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 観音山TN付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・豊田上郷SIC→岡崎IC 岡崎IC付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 伊勢自動車道から 15キロ

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈上り〉

・湾岸桑名IC→名港中央IC 飛鳥IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【関西】

【画像⑦～⑨】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・蒲生SIC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 10キロ

・草津JCT→京都南IC 旧山科BS付近 15キロ



□新名神高速道路

〈上り〉

・神戸JCT→川西IC 川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・潮田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈上り〉

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月14日(木)はどこが混む？【九州】

【画像⑩】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ