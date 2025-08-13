◆第107回全国高校野球選手権大会・2回戦 神村学園0―1創成館（13日、甲子園）

神村学園との九州対決を制し、夏の甲子園は5度目の出場で初めて2勝を挙げた。「最高のゲーム。うちらしい守り勝つ野球ができた」。昨年まで2年連続4強の強豪をわずか2安打で零封。創成館の稙田龍生監督は充実した表情を浮かべた。

先発は初戦を153球で完投したエース森下翔太（3年）ではなく、背番号11の奥田晴也（同）。甲子園到着後に先発を伝えられ、初回は1番打者を得意のスライダーで二ゴロ。「当てただけのバッティング。（自分の映像を）見てないのかな」と手応えを感じた。

右横手からの直球は最速132キロながら、スライダーを内外角に巧みに投げ分けた。6回は死球と申告敬遠などで1死一、二塁としたが、3番今岡拓夢（3年）をスライダーで中飛、4番梶山侑孜（2年）も遊飛に抑えた。6回を無安打無失点。満点の投球だった。



先発し、6回無安打無失点と力投した創成館・奥田（撮影・中村太一）

稙田監督の決断も的中した。7回1死で好投の奥田に送った代打吉田鷹人（3年）が中前打。この一打から好機を広げ、相手投手の暴投で唯一の得点をもぎ取った。7回から2番手で登板した森下も、奥田の思いも背負って力投。無失点リレーを完成させた。

奥田は今春まで背番号1だったが、急成長した森下に奪われた。「悔しかったけど、役割を全うしようと切り替えた。自分の投球ができた」。稙田監督は「随分悩んだが、（奥田に）投げさせて良かった」と好投をたたえた。（浜口妙華）