¡ÖºÇ¶á¡¢È±¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¡¢¤Î¤ó(32)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤Î¥Ý¥Æ¥Á¡¡ºÇ¶á¡¢È±¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Ä¹¤á¤Î¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¤ÇÁ°È±¤ò¤ª¤í¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡¡¥ª¥·¥ã¥ì¤µ¤ó¡×¡ÖÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤âÆüËÜ°ì¤ÎÈþ½÷¤Ê¤Î¤ó¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Ý¥Æ¥Á²¿¤«¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤«¤é¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£