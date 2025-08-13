AKB48º´Æ£åºÀ±¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»äÉþ¤ÇÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯¡Ö²ÚÔú¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅ·»È¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡ÛAKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿§ÇòÁÇÈ©µ±¤¯¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»Ñ
º´Æ£¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤Õ¤·¤ç¤ë ¤ª³°¤Ç¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤é±Ç¤¨¤½¤¦¡×¤ÈÅº¤¨¡¢»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¡£Çò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÁÇÈ©¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅ·»È¡×¡Ö²ÚÔú¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇò¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
