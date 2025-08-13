「今日好き」おひなさま（長浜広奈）初のMV出演 モデルプレス独占オフショット動画到着【YUTORI-SEDAI新曲「YURU FUWA」】
【モデルプレス＝2025/08/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」シリーズ参加で話題の"おひなさま"こと長浜広奈が、Z世代を中心に支持を集める3ピースロックバンド・YUTORI-SEDAIの新曲「YURU FUWA」（8月13日リリース）ミュージックビデオに出演し、モデルプレスに独占オフショット動画が到着した。長浜にとって初のミュージックビデオ撮影ながら、それを感じさせない自然体の姿で楽しむ様子がうかがえる。
【写真】「今日好き」おひなさま、印象ガラリの新ヘア
配信ジャケットにも起用されており、SNS先行配信時から「お姫様みたい」「早くMVが見たい！」などユーザーから期待のコメントが多数あった。そんな注目の中で公開される予定のミュージックビデオは、制服姿と、プリンセスビジュアルが交互に映し出され、現実とファンタジーが入り混じるような映像となりそうだ。
特に長浜が銭湯や住宅街、広い公園にてドレス姿で佇む姿は少し不思議な世界観を表現し、楽曲との雰囲気にもぴったりマッチ。「フラれても今日も可愛く」「私フッちゃうなんてないないな」という歌詞にある通り、恋愛に悩んでもポジティブに真っ直ぐ進む女の子を演じる長浜が楽曲の魅力をより引き立てた。️（modelpress編集部）
◆「今日好き」おひなさま（長浜広奈）MV出演が話題
