映像作品も限定コラボも…『無限城編』の熱狂を自宅やおでかけでも“全集中”で楽しめる鬼滅グッズ
2025年、映画界に再び旋風を巻き起こした『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。公開25日間で観客動員1,569万8,202人、興行収入は220億7,219万1,500円という驚異の記録を樹立。スクリーンでの圧倒的な映像美と迫力のアクションに魅了された人も多いはずだ。今回は、その熱狂を日常に取り込むためのアイテムを集めた。Blu-rayやゲームで名場面を再現するもよし、日輪刀やパズルで遊ぶもよし、コラボクロックスで推しを身につけるもよし。ファンなら思わず手に取りたくなる、珠玉の鬼滅グッズを一挙に紹介する。
■【Blu-ray】劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
手に汗握る煉獄杏寿郎と猗窩座の死闘を、自宅の大画面で何度でも堪能できるBlu-ray。映像はフルHD高画質、音響は臨場感あふれる5.1chサラウンドで収録。特典映像やオーディオコメンタリーも充実しており、ファンならずとも見逃せない永久保存版だ。映画館での感動を再び体験でき、細部まで作り込まれたアニメーションの美しさをじっくり堪能できる。
●おすすめポイント
・何度でも鑑賞できる高画質・高音質仕様
・特典映像やコメンタリーで制作裏話も楽しめる
・ファン垂涎のコレクションアイテム
■【ゲームソフト】鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2
『無限城編』を含む最新ストーリーやキャラクターがプレイ可能なアクションゲーム。爽快なコンボアクションとアニメさながらの演出が魅力で、オンライン対戦も楽しめる。前作より操作性が向上し、初心者でも華麗なバトルを繰り広げられるのが特徴。推しキャラでの戦闘を心ゆくまで楽しめる一本だ。
●おすすめポイント
・アニメの名シーンを忠実再現した演出
・初心者も遊びやすい改良された操作性
・オンライン対戦で全国のプレイヤーと勝負できる
■クロックス 「鬼滅の刃」 エコー クロッグ
人気シューズブランドCrocsと『鬼滅の刃』の限定コラボモデル。軽量で履き心地抜群のエコークロッグに、鬼滅キャラクターをイメージしたデザインを採用。日常使いはもちろん、イベントや推し活にもぴったり。長時間歩いても疲れにくく、アウトドアにも活躍する。
●おすすめポイント
・鬼滅の世界観を足元で表現できるデザイン
・軽くて履きやすいエコークロッグ仕様
・普段履きからイベントまで幅広く活躍
■鬼滅の刃 DX日輪刀
音声や効果音が搭載された、ファンにはおなじみの日輪刀玩具。セリフや効果音が劇中さながらに再生され、なりきり遊びが楽しめる。細部までこだわった造形と発光ギミックが、コレクションとしても魅力的。お子様から大人まで幅広く楽しめる逸品だ。
●おすすめポイント
・劇中のセリフ・効果音を搭載
・発光ギミック付きでリアル感抜群
・遊び道具としてもコレクションとしても優秀
■フィギュアーツZERO 鬼滅の刃
キャラクターの躍動感あふれるポーズや表情を再現した高品質フィギュアシリーズ。精密な造形と彩色により、アニメのワンシーンがそのまま立体化されたかのような完成度。ディスプレイ映えし、ファンの部屋を一気に華やかにする。
●おすすめポイント
・アニメの名シーンを忠実に再現した造形
・彩色や質感のクオリティが高い
・コレクション性が高く長く楽しめる
■劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 初回限定版
豪華特典が付属する初回限定版。特製パッケージやブックレット、映像特典が充実しており、まさにファン垂涎の内容。映画の感動をそのまま形にした永久保存版だ。
●おすすめポイント
・豪華特典と特製パッケージ付き
・初回限定版ならではのプレミア感
・映画の思い出を形に残せる
■ジグソーパズル 劇場版「鬼滅の刃」無限城編
無限城編の迫力あるビジュアルを楽しめるジグソーパズル。完成後はポスターとして飾れる仕様で、インテリアにも最適。パズルを組み立てる過程でも作品の世界観に浸れる。
●おすすめポイント
・完成後は飾れる美麗デザイン
・組み立てながら作品の世界に没入できる
・インテリアとしても映える仕上がり
『無限城編』の熱狂は、映画館だけで終わらせるには惜しい。Blu-rayやゲームで物語を繰り返し楽しみ、フィギュアや日輪刀で世界観に浸り、コラボシューズやパズルで日常にも鬼滅を取り入れる。今回紹介したグッズは、推し活にも自分時間にも彩りを添えてくれるはずだ。映画の興奮をそのまま日常へ──鬼滅ファンなら、ぜひ手に取ってほしい。
