はるな愛「映画デート」相手は77歳 『24時間テレビ』マラソン伴走坂本さん近影を披露
タレントのはるな愛（53）が13日までに自身のインスタグラムを更新し、日本テレビ系『24時間テレビ』のマラソン伴走で親しまれた坂本雄次さん（77）の近影を紹介した。
【写真】はるな愛と坂本雄次さん2ショット
「#映画デートのお相手は#坂本雄次さんです」と映画館での2ショットを掲載して「2010年#24時間テレビチャリティーマラソンでお世話になって以来お父さんのような存在です。お母さんだった節子ママが亡くなって。。度々ご飯を食べたり遊びにいったり。色々な事を教えてくれます」と説明。
『国宝』を観たようで、「何度も涙を流し。心に突き刺さるセリフの数々。映像も素晴らしかった。感想は一言では語り尽くせないぐらい」と感動の様子。そして「終わってから雄次さんとご飯食べて語りました！！！」とつづった。
ファンからは「坂本さん、お元気で見れて嬉しいです」「坂本さん！お元気そうで」といった声が寄せられている。
