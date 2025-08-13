¡ÈÁÐ»ÒÇ¥¿±¡ÉÃæÀîæÆ»Ò¡Ö¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡×Ç¥¿±Ãæ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤«
¡¡2023Ç¯4·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2025Ç¯5·î¤ËÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÀî¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÀÊÌ¤¬ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Instagram¤Ç¤ÏÂÎ·Á¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î8Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¤¤Þ¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¾®¸Â¤Ç¤â¤â¤¦Êâ¤²ó¤ë¤Î¤Ï¸Â³¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊ¢½Å¤¿¤¯¤Æ¹ø¤¬ÄË¤¤¤·Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¤Ê¤Î¤ËÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Æ¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Êì¤È³°½Ð¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢³°»Å»ö¤¬¥é¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥ì¥Ã¥º¤Ç¤â¼ÁÌä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤¿¤·¤ÏºÙÀÚ¤ì¿çÌ²¤È¥È¥¤¥ì¶á¤¹¤®¤ë¤Ï¤â¤¦¤¢¤¤é¤á¤Æ¤ë¤¬¡¢ÌýÅÄ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ª¥¤¥ê¡¼È©¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃÏÌ£¤Ë¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡£¤¢¤È¤Ï»Ø¤¬ÄË¤¯¤Æ¤³¤ï¤Ð¤ê¡¢¤¦¤´¤«¤Ê¤¤¡ª¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ë¤È¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤¬¤¤¿¤È¤¤ËÁ´Á³Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ¥¿±Ãæ¤ÎÇº¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»ºµÙ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡£°Â»º¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤Ê¤«¤¹¤´¤¤¡ª¤·¤ç¤³¤¿¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë