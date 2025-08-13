外出中に災害に遭ったときのために、普段からの備えが大切。日常的に「防災ポーチ」を持ち歩いておけば、自宅や避難所まで安全に移動がかないます。今回は、熊本地震で被災の経験がある、防災収納インストラクターの松永りえさんが持ち歩いている「防災ポーチ」の中身を聞きました。

防災ポーチに入っているものは？

防災ポーチの中身は、災害に遭ったときにその場を乗りきるためのミニマムアイテムセット。常に携帯することが大切なので、必要なものを厳選し、全体的に軽くコンパクトに持ち運びやすくすることがポイントです。家にあるものでとりあえず準備をして、ブラッシュアップしていくのもオススメ。

【防犯ポーチの中身】ポーチは無印のメッシュタイプが軽くて最高！

●入っているものリスト

1：無印良品のナイロンメッシュポーチ

2：トイレ用ウエットシート

3：携帯トイレ

4：小銭

5：エマージェンシーシート

6：レインコート（レインポンチョ）

7：携帯用救急絆

8：加圧式ボールペン

9：メモ帳

10：ホイッスル＆ライト

11：マスク

12：携行食

●こちらも外出時の必需品

防災ポーチと一緒に持ち歩いて欲しいのが「モバイルバッテリー」とはっ水素材の「防災風呂敷」。

防災風呂敷は雨よけや防寒対策、授乳ケープ、敷物などに活用できるほか、バッグにすれば水を運ぶこともできます。遠出の際は「500mLのペットボトル」もプラスしましょう。

防災ポーチはいつものバッグの中に

災害の備えには状況によって4つの段階があり、それぞれ役割が異なります。

まずは、平時から持ち歩く「0次」の防災ポーチ。外出中に被災したとき、安全に自宅や避難場所へ移動する際に必要となるものを入れておきます。

次に、緊急時にすぐに持ち出せるように用意しておくのが「防災リュック」。これが「1次」の備えで、当面の命をつなぐ必要最小限のものをまとめ、基本的に1人1つ用意をします。

そして、身の安全が確認でき、支援物資が届くまでの生活をつなぐのが「2次」、長引く被災生活を少しでも快適に過ごすための備えが「3次」となります。

「準備した防災リュックが役立たなかった」「避難所には十分な備えがあると思っていた」という声もあります。命を守るため、被災生活を快適に過ごすためにも、必要なものをしっかり準備しましょう。

※ 本書に記載されている内容は著者の見解であり、2025年時点の情報に基づいています。実施する際は、ご自身の判断の上で行ってください。