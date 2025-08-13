テレビ東京「ありえへん∞世界」が１２日に放送された。

この日は「千葉人ＶＳ茨城人」。千葉と茨城を徹底比較した。

茨城代表として出演した松居直美（５７）は最近、遭遇したショックな出来事を明かした。

松居は「私、婚活を性懲りもなく、まだしてるんですよ」と明かし、友人から「良い人がいます」と男性を紹介されたと振り返った。

「（男性は）大きな会社にも勤めててっていう。経歴は良さそうなの。ぜひ、お願いします！って。お食事を一緒にしましょうねってなった後に、その女性（友人）から『実は男性が講演の依頼をお願いしたいんですって』と言われて…」と振り返った。

松居が「ギャラまで言われたんですね。食事に行く前に。婚活じゃないじゃん！と思って…。仕事ですよね？しかも事務所を通さないでってどういうこと？婚活トラップには二度と…」と明かした。

ＭＣのＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・村上信五は「でも、それはちょっと入り口のワードが悪いですよね？『良い人がいた』って言われたら、婚活って思うから…」と同情。松居は「そうなんですよ！何て言ったらいいのかな…。女の人の方が信じられないですね」と話した。

村上が「友人の方もね、『私、松居直美を知ってるよ』っていう所から、なんぼかキックバックをもらってるかもしれへんし…」と話すと、松居は「いや、そんなふうには思いたくない！そこまでは思いたくない」と否定。村上は「婚活を利用した闇営業。平たく言うたら。それ、利用されてますよ…」と心配していた。