大雨で被害を受けた能登の各地を石川県の馳知事が視察しました。道路が崩落し、3人が重軽傷を負った七尾市の国道249号については、早期の原因究明を指示しました。

13日朝、馳知事が視察したのは、大雨で崩落した七尾市中島町の国道249号。



石川県・馳 浩 知事：

「すごいなこりゃ」

12日、この崩落に大型車1台と乗用車2台が巻き込まれ、3人が重軽傷を負いました。



現場の担当者は、崩落の原因について…

中能登土木総合事務所・能登 茂和 所長：

「地震がありまして、山に亀裂が入って水みちが変わったのかなというのもあるんです。水が盛り土に含まれたことによって、崩落した原因の一因なのかなと」



石川県・馳 浩 知事：

「改めて、なんでここが崩れたのかっていう原因は、調べて教えてください」

この道路は、奥能登の復旧工事に関わる車両など、1日8000台が通行しており、当面はう回路で対応するということです。



地元町会・赤坂 達也 町会長：

「いち早く調査を実行して、災害のないようなしっかりした道路を作っていただきたいなと思います」



今後、地質調査を行い、復旧工事の方法について決定する方針です。

また、高潮で至るところが冠水した、能登町宇出津では…



石川県・馳 浩 知事：

「これいま水抜いてるの？これだけ水、出てるんやね」

港や加工場などを訪問し、状況を聞き取りました。



加工場担当者：

「どうしても両サイド川でしょ、前は海やし、海から来るとどうにもならん」

珠洲市宝立町の仮設住宅では、用水からあふれた水がたまり、床下浸水の被害がありました。

仮設住宅入居者：

「去年の9月と一緒だけ水たまった。ここまで水かぶる」

珠洲市・泉谷 満寿裕 市長：

「とくに入居されてる方は確かに心配したけれど、床上までこなくてよかったと。できれば今後、こういうことがないようにと」

去年の地震と豪雨で傷ついた能登を再び襲った今回の大雨。



復旧復興への歩みをとめないための、支援が求められます。