¡Ê³¤¿åÍá¾ì¤Î´ÉÍý¼Ô¡Ë¡Ö¤±¤¬¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡£¤¤Î¤¦¤â´ôÉì¤«¤éÍè¤é¤ì¤¿Êý¤¬»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤¿¤À¡¢Í·±Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤Î¥Ðー¥Ù¥¥åー¤Ï³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¤¤Î²È·Ð±Ä¼Ô¡Ë¡Ö¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ÎÂðÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍ½Ìó¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ì¸Åç»ÔÆâ¤Ç¤Ï¾®ÉÍ³¤¿åÍá¾ì¤âÌÚ¤Î»Þ¤Ê¤É¤¬Î®¤ìÃå¤¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°¨ÎÉ»Ô¤Î½ÅÉÙ³¤¿åÍá¾ì¤Ï¡¢ÃÇ¿å¤Ç¥·¥ã¥ïー¤ä¥È¥¤¥ì¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤º¡¢³¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
