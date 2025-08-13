ガス代節約のカギは電子レンジをうまく活用すること。今回は、節約アドバイザーの和田由貴さんが、節約度・手軽さ・見た目を忌憚なくジャッジ！ ニトリ・カインズ・DCMのアイテムから、ガス代節約に役立つレンチングッズを「ガチ節約」と「ゆる節約」の2種類にわけて紹介します。

簡単で取り入れやすい「ゆる節約グッズ」3つ

少しでもガス代を節約したいという人にぴったりなのが「ゆる節約」。ここでは、おすすめのレンチングッズを3つ紹介。節約度、使いやすさ、そして見た目の3つの観点でジャッジしました！

●パンを焼くと同時におかず調理もできる「コンビプレート」

節約度：★★☆

手軽さ：★★★

見た目：★★☆

トースターでパンと同時に目玉焼きなどのおかずが焼けるプレート。

「節ガス＆時短に。そのまま食卓に出せるので洗いものも減ります」

●電子レンジで手軽にゆで卵が完成！

節約度：★☆☆

手軽さ：★★☆

見た目：★☆☆

7分レンジ加熱して7分放置すれば3個分のゆで卵が完成。

「時間の調節で半熟にもできるし、火を使いたくない夏は重宝しそう」

●冷凍つくりおきを電子レンジで調理可能な「シリコンストックバッグ」

節約度：★★☆

手軽さ：★★☆

見た目：★★☆

冷凍、電子レンジ、湯せんに対応するシリコン製調理バッグ。

「節ガスはもちろん、そのまま調理できるから洗いものも減りますね」

冷凍庫保存もできる！

そのまま電子レンジへ！

高い効果を期待できる「ガチ節約グッズ」3つ

「ガチ節約」は、ガスの使用量を減らせて、高い効果を期待できるグッズを活用した節約法です。ここでは、おすすめのレンチングッズを3つ紹介します。

●せいろ料理が簡単に楽しめる「レンジせいろ蒸し器」

節約度：★★☆

手軽さ：★★★

見た目：★★☆

受け皿に入れたお湯が蒸気となって循環する電子レンジ用せいろ。

「ガスを長時間使う本物のせいろより節約になります」

●本格調理ができて食卓もおしゃれに

節約度：★★☆

手軽さ：★★☆

見た目：★★★

器全体がマイクロ波で発熱するので焼き魚もカレーもパスタも電子レンジで簡単に。

「そのまま食卓に出せてデザイン性も最高！」

