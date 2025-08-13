かつて売れっ子だったタレントが驚きのデート事情を告白した。

１２日のＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナ ｓｅａｓｏｎ４」（火曜・午後１１時）にゲスト出演したのは、タレントの加藤紗里（３５）。「今年のバレンタインデーに複数の男性とデートした？」と質問され、「１人の男性とお店入って『お手洗い行ってくるね』って抜けて、違う男性と」と告白。

出演者から「どゆこと？」「冴羽リョウ」みたいとの声が上がる中、加藤は「週刊誌に撮られたのは４人なんですけど、本当は７人だったんです」と“７股”だったことを明かし、「７人？」「え〜！」と騒然となった。

それぞれが「むっちゃ近い店」で会っていたそうで、「男性は知らない？自分だけやと思ってるんですか？」と聞かれると「はい」と回答。「前半の男性は『あれ？帰ってこないな』っていう男が増える」と指摘されると、加藤は「『すっごいトイレ並んでた〜』って」と時間差をごまかす驚きの言い訳を披露。ホテルも「７部屋…」と話すと、ゲストの鈴木奈々は「うそでしょ？！」とどん引きしていた。

「お騒がせタレント」として番組で紹介されたことのある加藤。私生活では不動産会社経営の男性と２０１９年９月に結婚し、２０年１月１０日にスピード離婚を公表。同年４月２８日に女児を出産した。７月２９日の同番組では「１日５、６番組に出ていた」と売れっ子で大忙しだった全盛期を振り返り、「その時に、５人マネージャーをつけていただいたんですけど、全員と付き合っていました」と明かしていた。