キャッシュレス化が進んで、財布を持ち歩く頻度がかなり減りました。ポケットも膨らまないし、身軽で快適なカードケースで十分、という方も多いですよね。

でも、ここで問題。小銭って、どうしてますか？ コインロッカーや小さな商店、お賽銭に募金など、カードとスマホだけではどうにもならない瞬間、意外とまだまだあります。

そんな“カードケースではちょっと足りない”隙間を埋めてくれるのが、machi-yaに登場した超ミニレザー財布「ONE」。第三弾ではついに鍵が1本入るスペースまで追加され、ポケットの軽さはそのままに、ちょっとした外出はこれひとつでOKな仕上がりになりました。

見た目はキーケース。でも中身はちゃんと財布

手に取った第一印象は、とにかく小さいという点。手のひらに収まるサイズ感です。

見た目はほぼキーケースで、スマホと並べるとそのコンパクトさが際立ちます。

でも三つ折りを開けば、小銭・お札・鍵がちゃんと収納できる内部構造。「え、これが財布？」と驚かれるたび、ちょっと自慢したくなる。そんな仕上がりです。

小銭ポケットが、地味に最高

現金を使う場面って、意外と小銭で事足りることも多いですよね。「ONE」は硬貨が10枚ほど入り、中身がひと目で分かるので、支払いがスムーズ。財布を傾けるだけで目的の硬貨がスッと出せるのも便利です。

お札も9枚程度まで入るので、1万円札のお釣りがそのまま収まる安心感があります。フラップとホルダーが配されていて、お札をしっかりと保持できるのも注目したいポイントです。

鍵も一緒に、カラビナで持ち歩く

第三弾のポイントは、やっぱり鍵収納付きであることでしょう。家の鍵を1本収納し、バックパックに引っかけて持ち歩いてみましたが、これが想像以上にラク。外出時に「鍵と財布、どっちか忘れたかも…」という不安がなくなります。

カラビナは真鍮製で、使うほどに味が出るのもいい。ブラックだけは黒く塗装されていて、これもまた渋い仕上がりです。

姫路レザーで“育てる楽しみ”も

素材は姫路産ピットなめしレザー。1か月かけて植物タンニンでなめす、手間ひまかけた革です。染料仕上げなので、使い込むほど色艶が深まり、持ち主だけの味わいが出てきます。

革には元のシワや血筋が残ることもありますが、それも一点物のような個性。均一じゃない表情が、長く愛用したくなる理由です。

スマホと「ONE」で、外出がもっと軽くなる

スマホと「ONE」さえあれば、ちょっとした外出も気軽になりました。ポケットに小銭を少しと鍵を1本。このコンビで、だいたいの用事は片付いてしまいます。

カラーバリエーションは全6色。ブラックは同色のカラビナ、その他のカラーには真鍮のカラビナがついていて、シンプルにも、ちょっとした差し色にも使えます。服やバッグに合わせて選ぶ時間も、密かなお楽しみです。

「ONE」は、カードケース派が感じていた“小銭と鍵、どう持ち歩くか問題”を、薄さをキープしたままスマートに解決してくれる財布。キャッシュレス派にも現金派にもフィットする一品です。

少なくとも私は、ジム通いやちょっとした散歩にはこれが手放せない存在になりました。詳細は以下リンク先ページから。

