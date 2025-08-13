Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「ちょっとヘトヘトになりながら（笑）」「いや〜楽しかった！」“しべちゃ4人組”との再会を振り返る
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
8月11日（月・祝）の放送では、同日に放送され、藤澤が出演したTBS系「30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」について語りました。
大森：先ほど（8月11日の18:30〜）「30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」に藤澤が出ていたということで！
藤澤：そうなんです〜！
若井：お〜！
大森：我々、今年の初めに放送されました（「お正月SP」で北海道で夢を叶えた小学生4人組）「しべちゃ4人組」の回がありましたけども、その後に迫るということで、りょうちゃんが！
藤澤：はい！ 約半年ぶりの！
大森：もう半年経つんだね〜！
藤澤：大きくなってたよ！ 半年で！
大森：あのぐらいの歳は、すぐ大きくなるから！ どうでした？
藤澤：パワフルでしたね！ パワフルな1日でした！
大森：若いエネルギーをもらって！
藤澤：そうですね！ ちょっとヘトヘトになりながら！
大森・若井：（笑）。
藤澤：いやー、楽しかった！
大森：みんな元気で、素敵でした！
藤澤：ありがとうございました！
番組では他にも、7月26日（土）、27日（日）に開催されたミセスのアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD」などについて語る場面もありました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
8月11日（月・祝）の放送では、同日に放送され、藤澤が出演したTBS系「30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」について語りました。
Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架
大森：先ほど（8月11日の18:30〜）「30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」に藤澤が出ていたということで！
藤澤：そうなんです〜！
若井：お〜！
大森：我々、今年の初めに放送されました（「お正月SP」で北海道で夢を叶えた小学生4人組）「しべちゃ4人組」の回がありましたけども、その後に迫るということで、りょうちゃんが！
藤澤：はい！ 約半年ぶりの！
大森：もう半年経つんだね〜！
藤澤：大きくなってたよ！ 半年で！
大森：あのぐらいの歳は、すぐ大きくなるから！ どうでした？
藤澤：パワフルでしたね！ パワフルな1日でした！
大森：若いエネルギーをもらって！
藤澤：そうですね！ ちょっとヘトヘトになりながら！
大森・若井：（笑）。
藤澤：いやー、楽しかった！
大森：みんな元気で、素敵でした！
藤澤：ありがとうございました！
この後、18:30より放送の— Mrs. GREEN APPLE （@AORINGOHUZIN） August 11, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1954822597247689080?ref_src=twsrc%5Etfw
TBS系「30周年記念！さんま・⽟緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」に #藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が出演いたします🌻
お正⽉SPの続編として、
休校決定を受けて今は別の学校へ通い出した
しべちゃ4⼈組に会いに、メンバーを代表して藤澤が
再び北海道・標茶町へ行ってきました🙌… pic.twitter.com/V2HRHnI99s https://t.co/V2HRHnI99s
番組では他にも、7月26日（土）、27日（日）に開催されたミセスのアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD」などについて語る場面もありました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624