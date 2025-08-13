3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
8月11日（月・祝）の放送では、同日に放送され、藤澤が出演したTBS系「30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」について語りました。


Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架



大森：先ほど（8月11日の18:30〜）「30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」に藤澤が出ていたということで！

藤澤：そうなんです〜！

若井：お〜！

大森：我々、今年の初めに放送されました（「お正月SP」で北海道で夢を叶えた小学生4人組）「しべちゃ4人組」の回がありましたけども、その後に迫るということで、りょうちゃんが！

藤澤：はい！ 約半年ぶりの！

大森：もう半年経つんだね〜！

藤澤：大きくなってたよ！ 半年で！

大森：あのぐらいの歳は、すぐ大きくなるから！ どうでした？

藤澤：パワフルでしたね！ パワフルな1日でした！

大森：若いエネルギーをもらって！

藤澤：そうですね！ ちょっとヘトヘトになりながら！

大森・若井：（笑）。

藤澤：いやー、楽しかった！

大森：みんな元気で、素敵でした！

藤澤：ありがとうございました！



番組では他にも、7月26日（土）、27日（日）に開催されたミセスのアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD」などについて語る場面もありました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------

＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624