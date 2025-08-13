Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架

この後、18:30より放送の

TBS系「30周年記念！さんま・⽟緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」に #藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が出演いたします🌻

⁡

お正⽉SPの続編として、

休校決定を受けて今は別の学校へ通い出した

しべちゃ4⼈組に会いに、メンバーを代表して藤澤が

再び北海道・標茶町へ行ってきました🙌… pic.twitter.com/V2HRHnI99s https://t.co/V2HRHnI99s