「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のビジュアル系２．５次元歌い手グループ「騎士Ｘ―ＫｎｉｇｈｔＸ―」（ナイト・エックス）が１３日、日本武道館で「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―１ｓｔ ＯＮＥ ＭＡＮ ＬＩＶＥ ２０２５」を行った。

今年５月に新メンバー加入と「ＫｎｉｇｈｔＡ−騎士Ａ−」からのグループ名変更を発表後、初の武道館公演となった。

夏を感じさせる「飴色花火」、ファンの前で初歌唱となる「Ｍａｄ Ｓｎｏｗ」など２２曲を歌唱。新曲「名も無き夢の中」ではその場でレクチャーしたコーラスでＡｌｉｃｅ（ファンネーム）と一体になった。

ライブを終え、しゆんは「楽しかったね、本当に。声もペンライトもたくさん届けてくれて、ありがとう」と笑顔。新メンバーのタケヤキ翔は「騎士Ｘ―」として初めての大舞台に立ち「ファンの温かさを感じた。人生にかけがえのない瞬間。一生忘れることはありません」と感謝した。

アンコールまで終えると、てるとくんが「あ、そうだ、この後特別な映像が出るんだけど…」と言葉を残して退場。エンドロール後、雑誌「ＪＵＮＯＮ」（主婦と生活社刊、９月２２日号）の実写版単独表紙が決定したことが発表された。これまでライブなどの対面イベントでは顔を出し、それ以外の場では顔を出さないことが多かったが、タケヤキ翔の加入後にはＭＶも実写化している。また新体制後初のファンミーティング開催も発表された。