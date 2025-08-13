◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日 ▽２回戦 関東第一６―１中越（１３日・甲子園）

二塁へ頭から突っ込み、力強く拳を突き上げた。初回先頭だ。中越の１番打者・堤歩力我（ありが）遊撃手（３年）は、２ボール１ストライクからの４球目、１３３キロの外角ストレートに反応した。打球は右翼線に転がる。二塁打だ。出塁すると、相手の守備が乱れる間に本塁を陥れ、１点を先取。４打数３安打と躍動した。

「１番打者としての役割は果たせたと思います。ヒットを打てて、味わったことのない歓声でうれしかった。今まで打ったヒットの中で、一番気持ちよかったです」

故郷の群馬県昭和村は人口約７０００人。約５倍の観衆３万４０００人の前で暴れまくった。「人口も少なくて、田んぼや畑ばかりの村なんです」。しかし、堤はそんな昭和村が大好きだ。前日には地元の人々からＬＩＮＥが届いた。

「『見てるから頑張って』とメッセージをいただき、それが力になりました。感謝ですね」

強烈な太陽光線の下、魂を燃やした２時間８分。帰省したら、村の人々にお礼を伝えたい。名前の由来「ありがとう」を実感した夏が終わった。（加藤 弘士）