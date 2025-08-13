Ì¸Åç¤È°¨ÎÉ¤Î°ìÉô¤ÇÃÇ¿å²ò¾Ã¡¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤âÁý²Ã¤ÇÉüµìºî¶È¿Ê¤à¡¡¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç¸©¤ÎÌ¸Åç»Ô¤ä°¨ÎÉ»Ô¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃÇ¿å¤Ï¡¢²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î±þÊç¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¨ÎÉ»Ô½ÅÉÙ¤Ç¤Ï¡¢13ÆüÃëÁ°¤«¤éÃÇ¿å¤¬½ù¡¹¤Ë²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤¤·µ¢¾Ê¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Å¥¤Ç±ø¤ì¤¿¸¼´Ø¼þ¤ê¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿å¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤é²ÈÂ²¤ÏµÈÌî¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¤ËÈòÆñ¡£¡Ê¿å¤¬½Ð¤Æ¡Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Ì¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤Ï¿å¸»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇÛ´É¤¬ÇËÂ»¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºÇÂç¤Ç3Ëü7000¸Í¤¬ÃÇ¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¸Åç»Ô¤Ç¤ÏÇÛ´É¤Î½¤Íý¤¬´°Î»¤·¡¢ÃÇ¿å¤Ï13ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤ËÁ´¤Æ²ò¾Ã¡£
°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤â13Æü¸áÁ°¤«¤éÇÛ¿å¤¬ºÆ³«¤·¡¢ÌÚ¾ì¡¦Æ²»³¡¦»³²ÖÃÏ°è¤ò½ü¤¯°¨ÎÉÃÏ¶è¤Î¤ª¤è¤½1Ëü5000¸Í¤¬¤¢¤¹14Æü¤Þ¤Ç¤ËÉüµì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Ã¼£ÌÚÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¾®»³ÅÄÃÏ°è¤Î°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ17Æü¤Þ¤Ç¤ËÉüµì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î½»Âð¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Éüµìºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½»Ì±¡Ë¡Ö¼è¤ê½ü¤¯ÅÚº½¤ÎÎÌ¤¬Ãø¤·¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í¼ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ä¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ò¤È¸À¡×
½»ÂðÈï³²¤¬¿ÓÂç¤À¤Ã¤¿°¨ÎÉ»Ô¤ÈÌ¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Á´²õ¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ2·ï¡¢¾²¾å¿»¿å¤¬305·ï¡¢¾²²¼¿»¿å¤¬364·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªËßµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î±þÊç¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢12Æü¤È13Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ400¿Í°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¤«¤é¡Ë¡Ö¤¢¤¹¤Ï²æ¤¬¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½½õ¤±¹ç¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×
°¨ÎÉ»Ô¤ÈÌ¸Åç»Ô¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¨ÎÉ»Ô¤Ï²Ã¼£ÌÚÊ¡»ã¥»¥ó¥¿ー¤Ç¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¡¢Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¹ñÊ¬Áí¹çÊ¡»ã¥»¥ó¥¿ー¤Ç¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
