¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¸µ¥ß¥¹ÀÄ³Ø£Ç£Ð¡¦º£°æÈþºù¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê»Ñ¤¬¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡×
¡¡£²£°£±£·Ç¯¥ß¥¹ÀÄ³Ø£Ç£Ð¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îº£°æÈþºù¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¡¤È¡¡¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£´Ú¹ñ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Á¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤ª¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ëÈþºù¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£