¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±«¤¬¿´ÇÛ¡×¤ªËßµÙ¤ß¤ÇJR¤ä¶õ¹Á¤Ïµ¢¾ÊµÒ¤é¤¬¾Ð´é¤âÈïºÒÃÏ¿´ÇÛ¡¡¼¯»ùÅç
¤¤ç¤¦13Æü¤«¤é¤ªËßµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î±Ø¤ä¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ÖÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢Âç±«¤Ç¤ÎÈï³²¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¿·´´Àþ¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤óºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Î¿·´´Àþ²þ»¥¸ý¡£µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤Ë¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçºå¤«¤éÂ¹¤é¤¬µ¢¾Ê¡Ë¡Ö²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÊÂ¹¡Ë¡Öº½¾ø¤·²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×
¡Ê¹Åç¤«¤éÂ¹¤é¤¬µ¢¾Ê¡Ë¡Ö¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â±«¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¡×
¡ÊÂçºå¤«¤éµ¢¾Ê¡Ë¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡£¤Ç¤âºÒ³²¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×
ÀèÆü¤ÎÂç±«¤Ç¡¢µ¢¾Ê¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¡²¬¤«¤éµ¢¾Ê¡Ë¡Ö¡Êµ¢¾Ê¤ò¡Ë1ÆüÃÙ¤é¤»¤¿¡£¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¡×
Ì¸Åç»Ô¤Î¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ç¤â¡¢µ¢¾ÊµÒ¤é¤«¤éÂç±«¤ÎÈï³²¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿ÀÆàÀî¤«¤é¡Ë¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å·µ¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ê°¦ÃÎ¤«¤é¡Ë¡Ö¤ªÊè»²¤ê¤ËÍè¤¿¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ï¾å¤ê¡¦²¼¤ê¤È¤â¤Ë17Æü(Æü)¤Þ¤Çº®»¨¤¬Â³¤¡¢¶å½£¿·´´Àþ¤Î¾å¤ê¤Î¥Ôー¥¯¤Ï16Æü(ÅÚ)¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
