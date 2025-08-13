Photo:吉嗣裕馬

真夏の天敵、黒リュック。 もう何十年もリュック派の僕ですが、この時季はホント大変。 背中と脇を汗でびしょびしょに濡らして、苦行のように毎日移動しています。

特に黒を選んだ時は生地が熱を吸収して、もう最悪。でも、年齢を重ねるとともに、色くらいは大人っぽくと、ここ数年は結局黒ばかりを選んでいます。

Photo:吉嗣裕馬

老舗の妙技が冴えわたる全天候型リュック

一度黒リュックを使うとスーツにもカジュアルにもしっくりくるので、やっぱり汎用性が高いなあ、と思うわけです。ですが、今夏、そんな僕の“真夏の黒リュック問題”を解決してくれるニュースが届きました。

それが日本を代表する老舗バッグメーカー、ace.（エース）が発表した夏でも快適に背負えるというハイプロパック エア V（3万8,500円／H46×W29×D17cm）です。

形容詞が気になりすぎたので、早速メーカーからお借りしました。

Photo:吉嗣裕馬

平均温度が年々高くなる近年の夏と、文部科学省・気象庁が公表した「日本の気候変動2023」にある

日本国内の大雨および短時間強雨の発生頻度は統計的に有意に増加している

という状況を打破すべく、ace.が酷暑や豪雨対策を講じたリュックを製作した、とのことでした。

さすが日本のメーカーらしく、わかってくれています。先述の背中と脇のびしょ濡れを、まずは解消していました。

Photo:吉嗣裕馬

背中が密着する箇所に、立体的な背面パットを搭載することで、背中とリュックの間に空間をつくり、熱をこもりにくくしてくれています。

素材は日本生産にこだわった3Dメッシュクッション材「グレコ」を採用。90%以上が空気の隙間でできていて、通気性は十分。

しかもサトウキビ由来の樹脂を配合しているサステナブルな素材なんです。

ショルダーハーネスも空気が通るメッシュ素材なので、放熱効果は抜かりなし。

Photo:吉嗣裕馬

とはいえ、どんなに通気性が良くとも、暑ければ汗はかいてしまうもの。

そこで、高吸水・高吸湿素材「ベルオアシス」も一部採用。吸水性は自重の80倍、吸湿性150%のスペックで、汗を素早く吸収し、カラダに触れる面をドライに保ってくれます。

さらにこの素材、アンモニアに対する消臭性に優れており、天日干しすると性能を低下させることなく繰り返し使えます。これで汗で濡れても安心安心…と、終わらせないのがaec.です。

なんと、この背面パットとショルダーハーネス、取り外して洗えちゃう。汗染みやニオイが気になったら40°Cまでの水を使って洗濯機にポイ、いつでも清潔でいられるのです。

Photo:吉嗣裕馬

バッグを熟知するからこそなせる使いやすさ

豪雨対策としては、生地には耐水性に優れたコーティングナイロン、開口部にはコーティングファスナーを採用。

さらに開口部をフラップポケットにすることで、構造的にも雨の侵入を防いでくれます。 完全防水ではないとはいえ、日常使いには十分以上の雨対策が施かされているのです。

とまあ、確かに酷暑や豪雨対策は考えられているな、と、思わされましたが、“ハードリュッカー”の僕が一番買いたいと思ったポイントは、リュックとして優れていたから。

1940年創業のバッグメーカーらしく作り込みがよくできてるんです。まず単純に背負いやすい。ショルダーハーネスにトレッキングバックパックによく使用されている、ロードリフターストラップを搭載しているので、程良く調整すると背中へのフィット感が向上します。

Photo:吉嗣裕馬

開口もワザあり。床に置いてガバッと開けば大きい荷物が収納しやすいし、手に持ったままベロンと半分くらい開けば、パソコンなどが素早く取り出しやすい。

さらに側面ファスナーを使えば、ショルダーハーネスを片方外して本体を前面に持ってくるだけで財布などの小物の出し入れも容易です。

気室内は、PCポケットやペットボトルなどを収納するホルダー、視認性の良いメッシュポケットはもちろん、上部のデッドスペースにマチ付きの内装ポケットが備わっていて、効率良く荷物を収納することができます。

Photo:吉嗣裕馬

おまけにスーツケースのプルドライブハンドルに固定できるセットアップベルトも付いているので、出張のお供にも最適。

ハイスペックな機能にシンプルで上品なルックスを併せ持つ、まさにオンでもオフでも使えるこちらのリュック。 僕は黒一択ですが、よりカジュアルに使いたいなら、他にカーキもあるので、そちらもオススメです。

どちらにせよ、このリュックが今夏の相棒になることは間違いないのです。

Photo:吉嗣裕馬