アイドルとして活躍し昨年から本格的に芸能活動を再開したタレント・松本典子（57）が13日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。芸能活動の傍ら、続けている仕事を明かした。

1984年の「ミス・セブンティーンコンテスト」で網浜直子とダブルグランプリに輝いたことをきっかけに芸能界入りし、85年に「春色のエアメール」でアイドル歌手としてデビュー。24歳だった92年に当時ヤクルトでプレーしていた笘篠賢治氏（現野球解説者）と結婚した。以降は事実上芸能活動を休止して3人の子供を育て、昨年に入って活動を再開した。

現在は芸能活動をしながら「子育て支援員」の資格を取得して働いている。

「今、保育園で保育補助の仕事を。今日はお休みをいただいてここに来てますけど」と笑い、「自分が子育てしてきた中で何か生かすことができないかなっていうことと、もうちょっと子供たちに関わっていたかったなと思って」と理由を説明。

すると、2人の子供を育てた網浜から「凄くない!?3人、男の子育てて」と驚きの声が。パーソナリティーのパンサー・向井慧から「子育てに関わっていたいという気持ちは分かりますか？」と聞かれた網浜は「ああ…はい…」と返してスタジオの笑いを誘い、「私の場合は、もういいやっていう」と正直な思いを明かしていた。