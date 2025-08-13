»ÔÆâ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Ë10¼Ò¤¬¥¢¥Ôー¥ë¡ÖU¥¿ー¥ó¡¦I¥¿ー¥ó¿Íºà¤òÃÏ¸µ´ë¶È¤Ë¡×ËÌ¶å½£»Ô
ËÌ¶å½£»Ô¤Ç13Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î½¢¿¦¤äºÆ½¢¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿´ë¶È¸òÎ®²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¹û¤ì¤Ê¤ª¤¹¡×¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Íºà¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÎ®²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È10¼Ò¤È¡¢ËÌ¶å½£»Ô°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤à³ØÀ¸¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤É20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªËßµÙ¤ß¤Îµ¢¾Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÌ¶å½£»Ô¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢U¥¿ー¥ó¡¦I¥¿ー¥ó¿Íºà¤òÃÏ¸µ´ë¶È¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤àÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤ß¡£Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡£»Ä¶È»þ´Ö¤âÃ»¤¯¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢U¥¿ー¥ó¡¦I¥¿ー¥ó¤ÇËÌ¶å½£»Ô¤Ë½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤âÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä°Ü½»¡¦ºÆ½¢¿¦¤Î»Ù±ç¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¸òÎ®²ñ¤Ï14Æü¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£