敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席で4試合連続となる勝ち越しの43号を放った。古巣相手の一発にMLB公式Xも注目。「映画のよう」とその雰囲気を伝えると、現地ファンからも称賛が集まっている。

5-5で迎えた9回。高めに入ったカットボールを完璧に捉えた。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123メートル）の一発。大谷も確信歩きする打球には、ドジャースファンのみならず、赤いシャツを身に着けたエンゼルスファンも思わず立ち上がった。球審も早々と新しいボールを投手に返した。

MLB公式Xが「ショウヘイ・オオタニ。アナハイムに戻ってきた。映画のよう」と記して、古巣相手のホームランの様子を動画投稿すると、現地ファンからも称賛が集まっている。

「なんという光景」

「オーラ」

「ショウヘイ・オオタニがアナハイムに戻ってきた。クールだ。映画のような雰囲気がいいね！」

「トリプルプレーに倒れた後にホームラン。ワオ！」

「オオタニはノリに乗っている！ 4試合連続はすごい」

「歓客が大興奮」

なおチームは9回裏に同点に追いつかれると、延長10回にサヨナラ打を浴び、6-7で敗れている。



（THE ANSWER編集部）