¡ÚDeNA¡Û¡ÖÅû¹á¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤«¤é¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡Ä¡×ÂåÂÇ¡¦Åû¹á¤Î3¥é¥ó¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤òÆÍ¤Êü¤¹
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-DeNA(13Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
DeNA¤Ï1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á1ÎÝ¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯5ÈÖ»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¡¢¿ÊÎÝ¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¦2ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯³á¸¶¹·´õÁª¼ê¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢»°¿¹Âçµ®Áª¼ê¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£
2¥¢¥¦¥È1¡¦2ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¡¢ÂåÂÇ¡¦Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¡£¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤é¡¢ÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¡£Åû¹áÁª¼ê¤Îº£µ¨Âè7¹æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢2-6¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åû¹áÁª¼ê¤Ï¡ÖÉ÷¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾å¼ê¤¯ÂÇ¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Á¡¼¥à¤ò¤â¤Ã¤ÈÀª¤¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢ ¾¯¤·¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÅû¹á¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤«¤é¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡Ä¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£