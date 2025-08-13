日本軍が3万人の死者を出したインパール作戦から生きて帰った105歳の元兵士の証言です。



飢えと病で兵士が次々と倒れ、「白骨街道」と呼ばれた撤退の道。戦禍の記憶を物語るのは、消えない傷跡と「命の恩人」と呼ぶ中将の存在です。

◆傷跡が語る「白骨街道」

インパール作戦に参加した当時は20代前半。あれから80年以上が経ちました。



105歳の元兵士、佐藤哲雄さんです。脚には飛行機の砲弾で受けた深い傷跡が残ります。





◆「生きて帰って国を守れ」

(佐藤哲雄さん)「砲弾を出すための間、病院がないものだから20日か1か月も経ってやっと病院に行って出したんだ。その代わり砲弾が腐ってここまできた」作戦は失敗し、撤退戦も凄惨を極めました。(佐藤哲雄さん)「死んでる死んでる！撤退する時だってコヒマから撤退する時だって弾丸に当たって死んだ人もいるけれど栄養失調で亡くなった人がいっぱいなんだ。食うものがない、なんでもいいから食うから下痢を起こしてマラリアになる。だからインパール街道は白骨街道になってしまった」

新潟県の最北部にある村上市の山北地区。佐藤さんはこの場所で生まれ育ち、戦場へと旅立ちました。



“赤紙”の召集を受け、新発田の歩兵第十六連隊に入ったのは20歳の時。翌年から高田歩兵第五十八連隊に所属。1944年、インパール作戦に参加します。



新発田を発つ前、上官から受けた訓示はいまも覚えています。



(佐藤哲雄さん)

「“死ぬばかりが国のためじゃない。死んでは国は守れない。生きて帰ってきて国を守れ” これが最後の訓示だった」

◆物資補給で「無謀」 インパール作戦

インパール作戦は、ビルマを占領した日本軍が連合軍の拠点だったインド北東部の攻略を目指した作戦です。



武器や食料など物資が考慮されず、いまでは「無謀な作戦」とされています。



戦死者は3万人。日本軍が撤退した道には多くの遺体が残され「白骨街道」と呼ばれました。



「インパール作戦みたいに負け戦になると人間は固まって逃げるようになる。1人では心細いから、2人、3人と固まる。これはダメなんだ。戦車でも飛行機でもそれを追っかけていく。固まるな、固まるなと俺は指導していた」



佐藤さんは当時、伍長。かつて上官からもらった言葉を部下に伝えていました。



「自分が指揮している人に戦死者はいない生きることをモットーに指導していたから」



しかし襲ってくるのは敵軍だけではありません。



「みんな熱を出してふらふらして歩いているわけだ。ハゲタカがその元気ない人に 追突してくる。“エサ”を獲るために。倒れた兵隊の上にのしかかって殺されてしまう」

◆中将の「抗命」で救われた命

日本だけで死者310万人と言われる太平洋戦争。



「インパール作戦が始まってから勝てる見込みはないと思ったな」



山形県の庄内町「乗慶寺」に、佐藤さんが「命の恩人」と呼ぶ人の追慕碑があります。



佐藤幸徳中将。佐藤さんが所属する第31師団を率い、軍司令部から物資の補給がなかったことから独断で撤退を決めた人物です。



インパール作戦について中将は「大失態」、「実行不可能」と、批判的に述べています。



中将が撤退を決めたことは軍に逆らった「抗命」とされ、評価が分かれる面もあります。しかし将軍に感謝する元兵士たちが追慕碑を建立し、「撤退決断により生かされた我ら」と刻みました。

◆2年近い抑留経て帰国 父からは…

「“お前たちはこうして剣術の稽古をしていて大変、大変大事なことだ。ただし、たまにはあの向こうに流れている川で釣りでもして、心を癒しておけ”。こういう言葉をかけられた。偉ぶらない人だった。親とか友達みたいな喋り方だったな。軍隊式みたいに、偉い人が話すような、そんなしゃべりではなかった」



1944年6月に撤退は始まり、佐藤さんはバナナの根を食べるなどして飢えをしのぎなら命を守りました。



終戦後は2年近い抑留を経て、帰国を果たしますが、父からは冷たい言葉を浴びました。



「帰ってきた時は、親父から“負けてきたような兵隊は来るな”と言われた」

◆「白骨街道」生き抜いて

戦後は農業や林業に就いた佐藤さん。



保管する古びた紙には軍歴が連なります。

戦犯とされることをおそれ、公にできるまで時間がかかりました。



(佐藤哲雄さん)

「いまは時代が流れ、変わったからいいけれど、当時は長く（戦争に） いたなんていうと、ああだこうだいう人がいた。ずっとこういう戦争はしないようにしてもらいたい」



戦後80年。白骨街道を生き抜いた元兵士は、過酷さを伝える貴重な証言者です。